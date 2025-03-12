Yayın hayatını noktalıyor! Gazete Duvar kimin, neden kapatıldı?

İnternet gazetelerinden olan Gazete Duvar, 2016 yılından bu yana kesintisiz olarak habercilik anlayışını sürdürüyordu. Ancak 12 Mart 2025 tarihinde gazetenin Google algoritma güncellemeleri başta olmak üzere çeşitli sebeplerle yayın hayatını sonlandırma kararı aldığı duyuruldu. İşte, Gazete Duvar'ın kapanışına dair detaylar...



GAZETE DUVAR KİMİN?



9 yıllık yayın hayatına sahip olan Gazete Duvar'ın sahibi Vedat Zencir'dir. Gazetenin genel yayın yönetmenliğini ise Barış Avşar üstleniyordu.



GAZETE DUVAR NEDEN KAPANDI?



Gazetenin sahibi Vedat Zencir ve genel yayın yönetmeni Barış Avşar tarafından kaleme alınan yazılar neticesinde Gazete Duvar'ın yayın sürecinin sona geldiği öğrenildi. Yapılan açıklamalara göre Gazete Duvar'ın, küresel çapta yaşanan Google algoritma güncellemelerinin olumsuz etkileri ve bunun getirdiği gelir kayıpları, artan maliyetlerin sonucunda bu kararı aldığı ifade edildi.

Barış Avşar yazısında, ''Gazete Duvar’ın yayın hayatı bugünden itibaren sona eriyor.'' sözleri ile 12 Mart'ın Gazete Duvar için son gün olduğunu dile getirdi.



