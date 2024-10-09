Yayın platformu Twitch kapatılacak mı? Uraloğlu'ndan açıklama

Son dakika haberi! Sosyal medya platformları Telegram ve Discord üzerinden yapılan paylaşımlara tepkiler sürüyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.



Discord'un tamamen kapalı bir sistem olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bizim güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Bize şikayet gelmesi olayında biz müdahil olabiliyoruz." dedi.

"IP ADRESLERİNİ PAYLAŞMADILAR"



Discord gibi platformların toplum tarafından kapatılmasının istediğini vurgulayan Uraloğlu, "Bugün bütün toplum kesimlerinde beraber hareket etmemiz gerekiyor. Discord'da kendi bilgilerinin IP adresleri dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz erişim engeli getirdik." dedi.



"Bazı şeyleri ancak öğrendiğimizde müdahale edebiliyoruz." diye konuşan Uraloğlu, her şeyi denetleme imkanlarına sahip olmadığını dile getirip "Discord'u kapattık ve büyük bir memnuniyet var." değerlendirmesinde bulundu.

