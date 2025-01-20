Yayla evinde yangın: Bir ölü

Aksaray’da bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.



Olay, Eskil ilçesi Setik Yaylasında Süleyman Uz’un (53) yalnız yaşadığı müstakil evde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, sobadaki kıvılcımların halıya sıçraması sonucu evde yangın çıktı.



Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, odada bulunan Süleyman Uz’un yaşamını yitirdiği anlaşıldı.



Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.