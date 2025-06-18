Yayla yollarında karla mücadele çalışması

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yayla yollarında karlar birikti. Ekipler, temizleme çalışması başlattı.

Yayla yollarında karla mücadele çalışması

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Multat ve Şekersu yaylaları ile Kırklar Dağı mevkisi ve Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde karla mücadele çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yazın insan hareketliliğinin yoğunluk kazandığı yayla yollarını ulaşıma açık tutmak amacıyla iş makineleriyle çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

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