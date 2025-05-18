Yayla yollarında karla mücadele devam ediyor
Kış boyu yer yer 3 metre karın biriktiği Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarında yol temizleme çalışmaları mayıs ayı ortasında da devam ediyor.
Kış ayları boyunca yoğun kar yağışı alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylalarının yollarında karla mücadele çalışması sürüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu güzergahta yol açma çalışması yaptı.
Aylar sonra iş makineleriyle her iki yayla için yaklaşık 10 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.
Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarının devam edeceği açıklandı.
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