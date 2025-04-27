Yayla yollarında karla mücadele sürüyor

Giresun’da yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaylalara çıkmaya hazırlanan vatandaşlar için yolları açma çalışmalarını hızlandırdı.

Yayla yollarında karla mücadele sürüyor

Güce ilçesine bağlı Akılbaba ve Ağaçbaşı yaylalarında bir metreyi aşan karla mücadele eden ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Bu yıl bölgemizde oldukça yoğun geçti ve halen etkileri devam ediyor. Nisan ayının sonuna gelmemize rağmen yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Önümüzdeki haftalarda yaylacılar küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara göç etmeye başlayacak. Yaylacılarımızın mağduriyet yaşamaması için oba yollarının ulaşımını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Güce ilçesine bağlı Akılbaba ve Ağaçbaşı yayla yollarında yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz yer yer bir metreyi aşan karla mücadele ediyor. Kısa süre içinde tüm yaylalarımızda ulaşılamayan oba kalmayacak." denildi.

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