Yayla yolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kazıkbeli Yaylası’ndan dönüş yolundaki araç, Çamin Yaylası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü İbrahim Köse olay yerinde yaşamını yitirdi.



Araçta bulunan sürücü İbrahim Köse'nin eşi Ayşe K. ile beraber İbrahim H., eşi Saadet H., Hamdiye Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.