Yaylada araçların üzerine çığ düştü: 15 vatandaş kurtarıldı

Çığ nedeniyle yolda seyir halindeyken, kar kütlesi altında kalan büyükbaş taşıyan bir kamyonet uçurum kıyısında askıda kaldı. 1’i iş makinesi toplam 6 araç üzerine de çığ düşerken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 520 metre yükseklikteki Trovit Yaylası yolunda, akşam saatlerinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında çığ meydana geldi.

Ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı.

Zamanla yarışan ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu mahsur kalan 15 kişi bulundukları yerden kurtarılarak, güvenli bölgeye alındı.



Bölgede çığ kaldırma ve yol açma çalışmaları aralıksız olarak sürerken, kurtarma anları da kameraya yansıdı.