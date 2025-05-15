Yaylada çıkan yangın üç evi küle çevirdi

Osmaniye’nin Zorkun yaylasında bir evde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN, ÜÇ EVE SIÇRADI

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek üç eve daha sıçradı.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri ormana sıçramadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında üç ev tamamen, bir ev ise kısmen yanarak zarar gördü.