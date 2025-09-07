Yaylada damat dehşet saçtı: Eşinin ailesinin evini kundakladı

Aşağısoku Yaylası’nda iki arkadaşıyla yaylaya gelen Harun Y., kayınpederi Hayati Ç.’ye ait evi, benzin döküp ateşe verdi.



Ahşap evdeki alevler, rüzgarın etkisiyle 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. Yangında toplam 12 yapı kullanılamaz hale geldi.



GÖZALTINA ALINDILAR



Başlatılan soruşturmada Harun Y.'nin yaylaya geldiği arkadaşları, Anadolu Otoyolu’nda jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı.



300 SAAT GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İZLENDİ



Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyip şüphelinin izine ulaştı.