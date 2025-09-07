Yaylada damat dehşet saçtı: Eşinin ailesinin evini kundakladı
Bolu'da bir şüpheli, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini ateşe verdi. Kundaklanan ev nedeniyle 4'ü ev 12 yapı daha zarar gördü. Şüpheli, gözaltına alındı.
Aşağısoku Yaylası’nda iki arkadaşıyla yaylaya gelen Harun Y., kayınpederi Hayati Ç.’ye ait evi, benzin döküp ateşe verdi.
Ahşap evdeki alevler, rüzgarın etkisiyle 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. Yangında toplam 12 yapı kullanılamaz hale geldi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Başlatılan soruşturmada Harun Y.'nin yaylaya geldiği arkadaşları, Anadolu Otoyolu’nda jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kişi serbest bırakıldı.
300 SAAT GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İZLENDİ
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyip şüphelinin izine ulaştı.
EŞİ EVİ TERK ETMİŞ
Eşinin 3 ay önce evi terk edip babasının evine yerleştiği öğrenilen Harun Y.'nin, mezarlık ve ormanda saklandığı, kaçabilmek için para bulmaya çalıştığını söylediği belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Harun Y., polis ekipleri tarafından İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
