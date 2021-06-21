Yaylada kaybolan 11 yaşındaki Kıymet'ten güzel haber

Konya'da yaylada dün öğle saatlerinde kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan güzel haber geldi. Çocuk sağ bulundu.



Camız ailesi bir süre önce Antalya'nın Manavgat ilçesinden Konya'nın Beyşehir ilçesine yaylacılık yapmaya gitmişti.



Baba hayvanları otlatıyordu. 11 yaşındaki Kıymet Camız da dedesiyle çadırda kalıyordu.

Çocuk, dedesi uyurken çadırdan ayrıldı ardından bir daha ondan haber alınamadı.

Ailenin ihbarı ile arama çalışması başlatıldı. Çalışmalardan sabaha karşı sonuç alındı. Arama köpekleri kıza ağaçlık alanda ulaştı.

Kıymet Camız, dolaşmak için bölgeden ayrıldığını, havanın kararmasıyla da korkup saklandığını anlattı. Sağlık kontrolü yapılan Kıymet Camız ailesine teslim edildi.