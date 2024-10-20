Yaylada mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

İlçeye bağlı Çatakgüney köyüne ait bin 700 rakımlı Araplar ve Göletler yaylalarında yaylacılık yapan vatandaşlar, 19 Ekim 2024 Cumartesi gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yolları kapanarak mahsur kaldılar.