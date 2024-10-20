Yaylada mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesindeki yaylalarda yoğun kar dolayısıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Yaylada mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

İlçeye bağlı Çatakgüney köyüne ait bin 700 rakımlı Araplar ve Göletler yaylalarında yaylacılık yapan vatandaşlar, 19 Ekim 2024 Cumartesi gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sebebiyle yolları kapanarak mahsur kaldılar.

Yaylada mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı - 1

İhbarın alınmasının ardından İlçe Özel İdare ekipleri, ivedilikle harekete geçerek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kardan kapanan yolları açma çalışmalarına başladılar.

Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yoğun sonucu ulaşıma kapanan yollar hızla açılarak, bölgede mahsur kalan tüm vatandaşların güvenli bir şekilde köylerine inmeleri sağlandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...