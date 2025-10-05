Yaylada ot biçme felaketi: Polis memuru öldü, babası yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 200 metrelik uçuruma düşen polis memuru yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Hıdırnebi Yaylası'nda meydana geldi. Bahçede ot biçen ailesine yardım eden Bayburt Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Çavuş, dengesini kaybederek yamaçtan düştü. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Çavuş’u kurtarmaya çalışan babası Ali Rıza Çavuş da uçuruma düşerek yaralandı. Ekipler Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan baba Ali Rıza Çavuş da Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.