Yaylada silahlı kavga: 28 yaralı, 20 gözaltı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaylacılar arasında çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Yaylada silahlı kavga: 28 yaralı, 20 gözaltı

'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl Yaylası'na çıkan yaylacılar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Abbasgöl köyü ve yaylada sürdürülen çalışmada, kavgaya karıştıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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