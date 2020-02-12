Yayladağı'nda kar nedeniyle yolda kalanlar kurtarıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 5 dereceyi bulduğu ilçede kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.



Kar ve buzlanma nedeniyle Yayladağı-Görentaş yolunda 6-7 araç yolda kaldı.



Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezine getirildi.



Yolda kalan araçların çekilmesi ve yolun tuzlanması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor.