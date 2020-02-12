Yayladağı'ndan kar nedeniyle yolda kalanlar kurtarıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 5 dereceyi bulduğu ilçede kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar ve buzlanma nedeniyle Yayladağı-Görentaş yolunda 6-7 araç yolda kaldı.

Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezine getirildi.

Yolda kalan araçların çekilmesi ve yolun tuzlanması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin çalışması sürüyor.

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