Yayladaki 7 köpek zehirlendi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, yaylada 2 çobana ait 7 köpek zehirlendi. Köpeklerden 3'ü telef olurken, şikayet üzerine jandarma soruşturma başlattı.

DHA 02.07.2020 - 12:10 | Son Güncelleme : 02.07.2020 - 12:17

Yayladaki 7 köpek zehirlendi

İlişkili Haberler

Edirne'de vahşet: 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü

Edirne'de vahşet: 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü

Ağrı'da 3 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Ağrı'da 3 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Köpekleri acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler

Köpekleri acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Çapalı köyüne yakın yaylada çobanlık yapan Mustafa Yağcı ve Taşkın Ertürk'e ait 7 köpek, 29 Haziran'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi.

KÖPEKLERDEN 3'Ü ÖLDÜ

Gece saatlerinde zehirlendikleri öğrenilen köpeklerden 3'ü telef olurken, diğerleri ise tedavi edildi.

''KÖPEKLERİMİZİ ZEHİRLEYENLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Mustafa Yağcı, geçimini hayvancılıkla sağladıklarını belirterek, "Çoban köpeklerimizi yaylada zehirlediler. Hemen jandarma ekiplerine haber verdik ve olay yerine gelerek çalışma yaptılar. Zehirlenerek ölen 3 köpek Uluborlu'da gömüldü. Biz burada çadırlarda kalıyoruz. Köpeklerimizi zehirleyenlerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

VİDEO: AYIYI SOKAK KÖPEKLERİ KOVALADI (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...