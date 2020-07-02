Yayladaki 7 köpek zehirlendi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Çapalı köyüne yakın yaylada çobanlık yapan Mustafa Yağcı ve Taşkın Ertürk'e ait 7 köpek, 29 Haziran'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi.

KÖPEKLERDEN 3'Ü ÖLDÜ



Gece saatlerinde zehirlendikleri öğrenilen köpeklerden 3'ü telef olurken, diğerleri ise tedavi edildi.

''KÖPEKLERİMİZİ ZEHİRLEYENLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"



Mustafa Yağcı, geçimini hayvancılıkla sağladıklarını belirterek, "Çoban köpeklerimizi yaylada zehirlediler. Hemen jandarma ekiplerine haber verdik ve olay yerine gelerek çalışma yaptılar. Zehirlenerek ölen 3 köpek Uluborlu'da gömüldü. Biz burada çadırlarda kalıyoruz. Köpeklerimizi zehirleyenlerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

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