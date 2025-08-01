Yayladaki çöpleri tek tek topladı: Mete ve Görkem çevre müfettişi oldu

Gümüşhane'de yaşayan Mete ve Görkem kardeşleri, yaylaya atılan çöplere tepki gösterdi.



Bölgede yaşayan 9 yaşındaki Mete Koç bu duruma tepki göstermek için kardeşi Görkem ile birlikte çöpleri topladı.



Mete'nin bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı.



BAKAN KURUM TEŞEKKÜR ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da iki kardeşe teşekkür mektubu gönderdi.



İki kardeşi çevre müfettişi ilan eden Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Böyle çocuklarımız varken gözümüz arkada kalmaz.” mesajını paylaştı.



Kurum, iki kardeşi çevre müfettişi ilan etti.

