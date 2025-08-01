Yayladaki çöpleri tek tek topladı: Mete ve Görkem çevre müfettişi oldu

Gümüşhane'deki Taşköprü Yaylası'nda atılan çöpler doğa zarar veriyor. Bölgede yaşayan 9 yaşındaki Mete ve kardeşi Görkem bu duruma tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da iki kardeşe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür mektubu gönderek onları çevre müfettişi ilan etti.

Yayladaki çöpleri tek tek topladı: Mete ve Görkem çevre müfettişi oldu

'de yaşayan Mete ve Görkem kardeşleri, yaylaya atılan çöplere tepki gösterdi.

Bölgede yaşayan 9 yaşındaki Mete Koç bu duruma tepki göstermek için kardeşi Görkem ile birlikte çöpleri topladı.

Mete'nin bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı.

BAKAN KURUM TEŞEKKÜR ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı da iki kardeşe teşekkür mektubu gönderdi.

İki kardeşi çevre müfettişi ilan eden Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Böyle çocuklarımız varken gözümüz arkada kalmaz.” mesajını paylaştı.

Kurum, iki kardeşi çevre müfettişi ilan etti.

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