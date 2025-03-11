Yaylalara bahar geldi, çiçekler açtı

Bolu'ya 30 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan, geniş yeşil alanları ve meralarıyla dikkat çeken Sarıalan Yaylası'nda rengarenk çiçekler açmaya başladı.



Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte açan sarı ve mor tonlarındaki çiğdem çiçekleri, yaylayı renklendirdi.



Çiçeklerin yeşille buluşması güzel görüntüler oluşturdu.