Yaylalara bahar geldi, çiçekler açtı
Bolu’da hava sıcaklıklarının artmasıyla Sarıalan Yaylası'nda açan çiğdem çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.
Bolu'ya 30 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan, geniş yeşil alanları ve meralarıyla dikkat çeken Sarıalan Yaylası'nda rengarenk çiçekler açmaya başladı.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte açan sarı ve mor tonlarındaki çiğdem çiçekleri, yaylayı renklendirdi.
Çiçeklerin yeşille buluşması güzel görüntüler oluşturdu.
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