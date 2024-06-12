Yaz aylarında kaputa giren yavru kedilere dikkat! Motora sıkışmış

Kars'ta araç motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaz aylarında kaputa giren yavru kedilere dikkat! Motora sıkışmış

Kocaeli'nden bayram tatilini geçirmek üzere 'a akrabalarına gelen bir kişi, park ettiği aracından sesi geldiğini fark edince bir süre kedinin nerede olduğunu araştırdı.

Daha sonra kedinin motor kısmına sıkıştığını fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Önce aracın alt muhafazasını açan itfaiye ekipleri, daha sonra yavru kediye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Korktuğu anlaşılan yavru kedinin sakinleşmesi için su içirildi.

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