Yaz aylarında kaputa giren yavru kedilere dikkat! Motora sıkışmış

Kocaeli'nden bayram tatilini geçirmek üzere Kars'a akrabalarına gelen bir kişi, park ettiği aracından kedi sesi geldiğini fark edince bir süre kedinin nerede olduğunu araştırdı.



Daha sonra kedinin motor kısmına sıkıştığını fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Önce aracın alt muhafazasını açan itfaiye ekipleri, daha sonra yavru kediye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Korktuğu anlaşılan yavru kedinin sakinleşmesi için su içirildi.

