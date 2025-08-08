Yaz aylarının vazgeçilmezi: ''Mide ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geliyor''

Suruç sokaklarında yankılanan "meyan şerbeti" sesi, hem yerli halkın hem de kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve buz gibi servis edilen şerbet, Ramazan'dan bayrama, yaz düğünlerinden günlük yaşamın her anına kadar Şanlıurfa kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Şehrin en eski şerbet ustalarından 58 yaşındaki Mehmet Aydur, yarım asra yaklaşan meslek hayatında sırtındaki şerbet güğümüyle sokak sokak dolaşarak geçimini sağlıyor.