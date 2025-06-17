Yaz geldi, itfaiyeciler uyardı: Sütü sakın açıkta bırakmayın

Antalya'da havanın ısınmasıyla itfaiye ekiplerinin özellikle ev, iş yeri ve araçlara giren hayvanların kurtarılmasına yönelik çalışmalarının yoğunlaştığı dönem başladı.

Çoğunlukla ev ve iş yerlerine yılan; araçlara kedi ve benzeri hayvanların girdiği yönünde ihbarların geldiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, ilkbaharın sonlarında yumurtlama dönemine giren yılanların havanın ısınmasıyla mesken arayışına başladığını söyledi.

Ahmet Coştan, "Bu da yılanların evlere ve iş yerlerine girmelerine neden oluyor. Vatandaşlar yılan gördüklerinde paniğe kapılmadan, buldukları alanı kapatarak hemen 112'yi arasın." dedi.

"Biz ekip olarak yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden alıyoruz." diyen Coştan, "Endemik veya zehirli türse önce hayvanat bahçesine teslim ediyoruz ardından doğaya bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.