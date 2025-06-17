Yaz geldi, itfaiyeciler uyardı: Sütü sakın açıkta bırakmayın
Havaların ısınmasıyla birlikte Antalya'da ev ve iş yerlerine giren yılan sayısında artış var. İtfaiye ekipleri, açıkta bırakılan süt ve süt ürünlerinin yılanları cezbettiğini belirterek, vatandaşları uyardı.
Antalya'da havanın ısınmasıyla itfaiye ekiplerinin özellikle ev, iş yeri ve araçlara giren hayvanların kurtarılmasına yönelik çalışmalarının yoğunlaştığı dönem başladı.
Çoğunlukla ev ve iş yerlerine yılan; araçlara kedi ve benzeri hayvanların girdiği yönünde ihbarların geldiğini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, ilkbaharın sonlarında yumurtlama dönemine giren yılanların havanın ısınmasıyla mesken arayışına başladığını söyledi.
Ahmet Coştan, "Bu da yılanların evlere ve iş yerlerine girmelerine neden oluyor. Vatandaşlar yılan gördüklerinde paniğe kapılmadan, buldukları alanı kapatarak hemen 112'yi arasın." dedi.
"Biz ekip olarak yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden alıyoruz." diyen Coştan, "Endemik veya zehirli türse önce hayvanat bahçesine teslim ediyoruz ardından doğaya bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.
"SÜT İÇİN EVLERİN İÇİNE KADAR GİREBİLİYORLAR"
Yılanla karşılaşanlara önlem almaları konusunda bilgi veren Coştan, şöyle devam etti:
"Vatandaş yılanı gördüğünde evlerinin içindeyse hemen kapıyı kapatsın. Biz yılanın olduğunu düşündüğümüz bölgeleri içeriden dışarı doğru aktararak, yılanı oradan çıkartırız."
"SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİ AÇIKTA BIRAKMAYIN"
Özellikle açıkta bırakılan süt ve süt ürünlerinin yılanları cezbedebileceğine vurgu yapan Ahmet Coştan, "Yılanlar bazı bölgelerde açıkta kaynatılan veya bırakılan sütü içmek için evlerin içine kadar girebiliyor. Bu nedenle vatandaşların açıkta gıda bırakmaması önemli." ifadelerini kullandı.
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