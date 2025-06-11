Yaz geldi, Türkiye'de kene tedirginliği arttı... Bakanlık hem açıklama yaptı hem de uyardı

Türkiye'de kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığında artış gözlenmedi.

Açıklama Sağlık Bakanlığından geldi.

"ÖNCEKİ SENELERDEN DAHA FAZLA DEĞİL"

Türkiye'nin coğrafi açıdan, kenelerin çoğalmalarına elverişli koşullara sahip olduğunu hatırlatan Bakanlık yazısında, "Kenelerin yoğun olarak bulunduğu yerler ise özellikle hayvancılığın yapıldığı, otlakların bulunduğu yerlerdir. Türkiye'de kene yoğunluğunun önceki senelerden daha fazla olduğuna dair bir tespitimiz bulunmamaktadır." denildi.

Tüm kenelerde hastalık etkeni olmadığı, yani her kene tutunan kişinin hastalığa yakalanmayacağını belirten Bakanlık, KKKA hastalığı ile mücadelenin kararlılıkla sürüp hastalığın izlendiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere verildi:

"Türkiye'de 2002 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde görülerek dikkat çeken ve 2003 yılında kesin tanısı koyulan KKKA vakaları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi' ve 2011 yılında kullanıma sunulan web tabanlı 'KKKA Bilgi Sistemi' ile aktif olarak takip edilmektedir. Bakanlığımızın belirlediği referans laboratuvarlarda tanı konulmakta; hasta sevki ve hastalığın tedavisi için 19 bölgede merkezler görev yapmaktadır."

"KENELER ÇIPLAK EL İLE ÖLDÜRÜLMEMELİ VE PATLATILMAMALI'

Öte yandan Tokat’ta tespit edildiği ifade edilen 'Haemaphysalis longicornis' türü kenelerin Doğu Asya'ya özgü olduğu işaret edilerek, "Bu kene türünün on ülkede, ağırlıklı olarak Doğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bulunduğu bildirilmiştir. KKKA virüsünü taşıdığı, KKKA hastalığına neden olduğu ya da bölgede bu hastalığın dışında başka bir hastalığa yol açtığına dair bilimsel bir veri yoktur." denildi.