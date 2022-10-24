Yaz geri geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Bu hafta yurt genelinde havaların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 23 dereceyi görecek.

Yaz geri geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Geçen hafta düşen sıcaklıkların ardından bu hafta Karadeniz kıyı kesimi hariç güneşli ve sıcak hava etkili olacak.

Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 23 dereye kadar ulaşması bekleniyor. 

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini haritasına göre çarşamba günü sıcaklık İstanbul ve Ankara'da 19, İzmir ve Antalya'da 28 derece olacak.

Adana'da ise termometrelerin 30 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava cumartesi gününe kadar etkili olacak. 

GÜNLERE GÖRE SICAKLIK HARİTASI

Yaz geri geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1 25 Ekim Salı 
Yaz geri geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2 26 Ekim Çarşamba
Yaz geri geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3 27 Ekim Perşembe
Yaz geri geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4 28 Ekim Cuma
Yaz geri geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5 29 Ekim Cumartesi

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