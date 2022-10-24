Yaz geri geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Geçen hafta düşen sıcaklıkların ardından bu hafta Karadeniz kıyı kesimi hariç güneşli ve sıcak hava etkili olacak.

Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 23 dereye kadar ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini haritasına göre çarşamba günü sıcaklık İstanbul ve Ankara'da 19, İzmir ve Antalya'da 28 derece olacak.

Adana'da ise termometrelerin 30 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava cumartesi gününe kadar etkili olacak.

GÜNLERE GÖRE SICAKLIK HARİTASI

25 Ekim Salı

26 Ekim Çarşamba

27 Ekim Perşembe

28 Ekim Cuma