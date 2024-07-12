Yaz mevsimin en çok tüketilen meyvesi! Pazarda kilosu 80 liradan satılıyor, bu yıl üretim az

Yağmur ve don olayları sebebiyle yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kirazın bu seneki üretiminde azalma olduğu, bunun da fiyatlara olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

Yaz mevsimin en çok tüketilen meyvesi! Pazarda kilosu 80 liradan satılıyor, bu yıl üretim az

Pazar tezgâhlarında satışa çıkan yaz aylarının en çok tüketilen meyveleri arasında yer alan kirazın üretiminde azalmalar oldu.

'deki pazarcı esnaf Erkan Arslan Benzer, yağmurların çok yağmaması ve don olaylarının olması sebebiyle bu sene çok fazla üretim yapılmadığını söyledi. Kirazın şu anda kilosunu 70-80 lira civarında sattıklarını, normalde kilosunun 50-60 lira olması gerektiğini ifade eden Benzer, “Kiraz bize Manisa Alaşehir’den geliyor. İhracat ürünleri, yurt dışına giden kirazları alıyoruz. Şu an aldığımız yerde kilosu 40-45 lira, tezgâhlarda 70-75 liraya satıyoruz. Bu sene yağmurlar da fazla yağmadı, beşinci ve altıncı aya kadar havalar çok soğuk olduğundan don yaşandı. O yüzden kiraz bu sene çok olmadı. Normalde kilosunun 50-60 lira aralığında olması lazım, ama şu an 70-80 lira civarında tezgâhlarda yerini alıyor” dedi.

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