Yaz tatili sona erdi: 43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okul öncesi büyükşehirlere dönüş için yoğun bir trafik yaşandı.

Yaz tatili sona erdi: 43 ilin geçiş noktasında dönüş yoğunluğu

genelinde yaklaşık 20 milyondan fazla öğrencinin okula başlayacağı günün öncesinde vatandaşlar, büyük şehirlere dönüş yapmak için yollara akın etti. 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte memleketlerinden ve tatil bölgelerinden dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" 'de, yoğun trafikle karşılaştı.

, araçların tampon tampona ilerlediği seviyeye ulaşırken, araç trafiği yer yer durma noktasına geldi. Sürücüler ise yağan yağmurdan dolayı da zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde başlayan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çeşitli kazalar da meydana geldi. Trafik kazalarında 8 kişi yaralandı, İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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