Yazar Ayşe Kulin, CHP'ye katıldı

Gazeteci ve yazar Ayşe Kulin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

CHP lideri Özel, partiye üye olan Kulin'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Özel, CHP'ye üye olan Kulin'e rozet takıp, üyelik formunu imzaladı.

Kabulde, Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da yer aldı.

AYŞE KULİN KİMDİR?

Yayımladığı biyografik eserler ve romanlarla Türkiye'de çok okunanlar arasına giren kitapları bulunan Ayşe Kulin, 1941 yılında İstanbul'da doğdu.

Kulin öykülerden oluşan ilk kitabı olan Güneşe Dön Yüzünü'yü 1984 yılında yayımladı.

Kulin'in Nefes Nefese adlı romanı, 2016'da İtalya'nın prestijki roman ödüllerinden Premio Roma'da en iyi yabancı roman dalında ödüle layık görüldü.