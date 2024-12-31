Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

Sosyal medyadan paylaştığı videoda hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, yazar 'in oğlu Ahmet Nesin hakkında sosyal medyada yayınladığı videoda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Nesin'in yurt dışında olduğu tespit edildi.

2016 yılında yurt dışına çıktığı tespit edilen Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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