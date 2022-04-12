Yazar Ergün Poyraz evinin önünde saldırıya uğradı

Yazar Ergün Poyraz, evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Poyraz hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 12.04.2022 - 02:34

Yazar Ergün Poyraz evinin önünde saldırıya uğradı

 'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, yazar Ergün Poyraz, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce dövüldü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Poyraz, Ergenekon davasında yargılanmış, bir süre cezaevinde kalmıştı.

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