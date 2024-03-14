Yazar Eylem Tok kimdir? Türkiye'nin konuştuğu Eylem Tok olayının ayrıntıları

1 Mart 2024 tarihinde Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana gelen kazada Yazar Eylem Tok'un oğlunun kullandığı araç ATV motorunu kontrol eden gruba çarpmıştı. Olayın ardından bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi.
NEW YORK SOKAKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİLER
Olayın yankısı sürerken Tok ve 17 yaşındaki oğlu New York'da görüntülendi. Fotoğrafları ABD’de yaşayan gazeteci Razi Canikligil paylaştı. Canikligil paylaşımında, “ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti” ifadelerini kullandı.
BAKAN TUNÇ: ABD'DEN İADELERİ İSTENDİ
Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yapmış ve Tok ve oğlu T.C. hakkında tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı.
Tunç, ABD'den iadelerinin talep edildiğini bildirmişti.
EYLEM TOK KİMDİR?
Eylem Tok, Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi.
Kendini masalcı olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençle için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı.
Eylem Tok'un farklı yayınevlerinden çıkan üç romanı bulunmaktadır. Dev ile Üç Cüce yazarın ilk çocuk kitabıdır.
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