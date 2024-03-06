Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor | Bakan Tunç: Mısır'la irtibat halindeyiz

İstanbul’da emniyet şeridinde arızalı araçlarını kontrol eden gruba çarpan 16 yaşındaki sürücünün ve annesi Eylem Tok'un Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı.



Mısır adli makamlarıyla irtibat halinde olduklarını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hemen Cumhuriyet Başsavcılığımız olayın ilk anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Ve kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkarıldı. Ve Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı. Tabii Mısır ile adli yardımlaşma anlaşmamız da var. Suçluların iadesine ilişkin. Bu konuya ilişkin süreci yakınen takip ediyoruz." dedi.



16 yaşındaki T.C.'yi Mısır'a kaçıran anne Eylem Tok hakkında da soruşturma açılacağını söyleyen Bakan Tunç, "Tabi ki burada özellikle o çocuğu kaçıran annesi bakımından da bir soruşturma söz konusu. Onunla ilgili de yine onunla beraber yurt dışına giden annesi de suçluyu kayırma suçu var Türk Ceza Kanunu'nda o anlamda onunla ilgili de süreç başladı." açıklamasında bulundu.



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Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.



Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi.

O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.



Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.



Kazadan sonra sürücü T.C’nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne Eylem Tok’un ise oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.



Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı.