Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi'ndeki evde saat 00.45 sıralarında iddiaya göre, yazar Funda Demir (47) ile eski eşi Mustafa Çapar (49) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



2 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI



Tartışma sırasında Funda Demir 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandığı mali müşavir Mustafa Çapar'ı boğazından bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinde hayatını kaybetti.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Demir'i olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI



Funda Demir, "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FUNDA DEMİR KİMDİR?



İnönü Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümü mezunu olan Funda Demir, 1999-2006 yılları arasında İstanbul’da öğretmen olarak görev yaptı. Demir ardından 10 yıl özel bir şirkette proje yönetiminde çalıştı, bu esnada Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılında profesyonel çalışma hayatını bırakarak edebi anlamda yazın ve okuma çalışmalarına dahil olmaya başlayan Funda Demir, roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerine çalışmaktaydı. Sanat yazarı Funda Demir’in daha çok gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz ettiği öğrenildi.