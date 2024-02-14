Yazar Füruzan'a Dünya Öykü Günü'nde veda töreni düzenlendi

"FÜRUZAN ANNEM OLMASININ ÖTESİNDE AYRI BİR DEĞERDİ"



Annesine vedasının ardından konuşan Aslı Selçuk, "Füruzan, hem dünya edebiyatının hem de Türk edebiyatının önemli yazarlarından bir tanesiydi. Bunu annem olduğu için söylemiyorum. Bugün buraya gelenler, onun için konuşulanlar hepsi çok güzeldi. Çok seveni var, hem okur olarak hem de sanatçı dostları olarak. Bugün veda töreninde çok değerli insanlar vardı, hoş bir tören oldu. Ben çok duygulandım. Füruzan annem olmasının ötesinde ayrı bir değerdi. Ona hiçbir zaman klasik anne gözüyle bakmadım. Bambaşka bir kadındı.

Böyle bir annenin kızı olmaktan onur duyuyorum ama bazen de zorlandım. Çünkü Füruzan annem, Turhan Selçuk babam, İlhan Selçuk amcamdı. Ben böyle bir ailenin kızıyım. Babam ve annem beni çok iyi yetiştirdiler. Onlara çok şey borçluyum, onlarla gurur duyuyorum. Güzel bir beraberlikleri oldu, tutkulu bir aşk yaşadılar. Bana da gereken tüm sevgi ve ilgiyi gösterdiler. Annemi de 16 Şubat Cuma günü uğurluyoruz. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. İstanbul'u çok seven bir yazardı. Ona İstanbul'da bir yer bulmamız çok iyi oldu" dedi.

