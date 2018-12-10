Yazar Kahraman Tazeoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Biga'dan Çanakkale istikametinde Berkay Üçüncü'nün kullandığı otomobil ile Yunus Emre Üzülmez yönetimindeki hafif ticari araç Karabiga Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan yazar Kahraman Tazeoğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tazeoğlu'nu Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tazeoğlu'nun dün Biga'ya kitap fuarındaki imza günü etkinliği için geldiği ve bugün de İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Yazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası geçirdi
Anadolu AjansıTürkiye
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki kitap fuarına katılan yazar Kahraman Tazeoğlu, İstanbul'a dönerken bulunduğu otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralandı.
Yazar Kahraman Tazeoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.