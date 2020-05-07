Yazar Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu hakkında “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

DHA 07.05.2020 - 15:26 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 15:43

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“Makus kaderden kaçış yok'' başlıklı yazısı nedeniyle Evrensel Gazetesi Yazarı Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine açtığı soruşturma, “darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak" suçlaması ile yürütülüyor.

"AÇIKÇA DARBE ÖZLEMİ VURGULANDI"

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusunda, Zarakolu'nun idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kıyaslayan bir yazı kaleme aldığı kaydedildi. 

Yazının "ideolojik içerikli" olduğu belirtilen dilekçede, "Zarakolu'nun, 'Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak 'Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil' şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" denildi.

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