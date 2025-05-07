Yazar Süha Oğuzertem yangında hayatını kaybetti

Yangın, saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki eleştiri yazarı Süha Oğuzertem dumandan etkilenmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Oğuzertem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.



Bina sakinlerinden Banu Atilla, "Arka apartmandaki komşularımızın yangın var demesi ile hepimiz fırladık. Arka tarafa geçtiğimizde komşumuz camdaydı, yanmıştı zaten dumanlar çıkıyordu evden. O sırada tekrar bir duman geldi. Benim tahmin ettiğim o anda can verdi. Ondan sonra hiç hareket ettiğini görmedik. Zaten onun öncesinde de itfaiyeye haber vermiştik. İtfaiye ve ambulans çok hızlı geldi. Bütün komşularımız dışarı çıkarıldı. İtfaiye hem içerden hem dışarıdan müdahale etti. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ardından cenazeyi çıkardılar. Yangın, bizim söylenti olarak duyduğumuz cep telefonu veya şarj aleti gibi bir şeyden çıkmış salonda. Bildiğimiz o, çok resmi bir şey elimizde yok tabii" şeklinde konuştu.

