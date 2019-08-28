1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla tanınan, en çok Huzur Sokağı romanı ile bilinen gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti. Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde bugün hayata veda etti.
Başörtülü ve eğitimli olan kadınların görünür olmasına vesile olan, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayınlandı.
Şenler, Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE EMİNE HANIM’I TANIŞTIRDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ı kendisinin tanıştırdığını bir röportajında anlatan Şenler, şu ifadeyi kullanmıştı:
“1967 - 1968 yıllarında Emine Hanım'la tanıştık. Çok aktif, kültürel sahalarda çalışmasını seven birisiydi. Beraberliğimiz ve çalışmamız oldu. Ben tesettüre gireli birkaç yıl olmuştu. Emine Hanım ile Tayyip Bey'in karşılaşmalarına ben neden oldum. Erbakan Taksim'de konuşuyordu. Tayyip Bey anons yapıyordu. Yine coşturucu şiirler okuyup gelenleri takdim ediyordu. Biz ön sıradaydık. Karşılıklı bir çekim oldu. Sonra Emine'ye 'Ne oldu yüzün kızardı' dedim. O da 'Ben o zatı rüyamda gördüm. Benim onunla evleneceğim söylendi' diye yanıt verdi. Tayyip Bey'le konuştum. Onun da niyeti olduğunu anlayınca birliktelikleri oldu."
ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?
Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla tanındı. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı.
ÇOK SAYIDA DAVA AÇILDI
21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlattı.
1971'DE HAPİS YATTI
Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.
ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ
Gençliğin Izdırabı
Hidayet
Bize Ne Oldu
İslam'da ve Günümüzde Kadın
Duyuşlar
Her Şey İslam için
Uygarlığın Gözyaşları
Huzur Sokağı
Kız ve Çiçek
Sağ El
Bir Bilinçli Öğretmen
Yılanla Tilki
ERDOĞAN'DAN TAZİYE: BAŞÖRTÜSÜ MÜCADELESİNİN ÖNCÜ İSMİ