1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla tanınan, en çok Huzur Sokağı romanı ile bilinen gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti. Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde bugün hayata veda etti.



Başörtülü ve eğitimli olan kadınların görünür olmasına vesile olan, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayınlandı.



Şenler, Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alıyor.

16 Temmuz 2014'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dostluk Derneği'nin düzenlediği iftarda yazar Şule Yüksel Şenler ile sohbet etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE EMİNE HANIM’I TANIŞTIRDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ı kendisinin tanıştırdığını bir röportajında anlatan Şenler, şu ifadeyi kullanmıştı:



“1967 - 1968 yıllarında Emine Hanım'la tanıştık. Çok aktif, kültürel sahalarda çalışmasını seven birisiydi. Beraberliğimiz ve çalışmamız oldu. Ben tesettüre gireli birkaç yıl olmuştu. Emine Hanım ile Tayyip Bey'in karşılaşmalarına ben neden oldum. Erbakan Taksim'de konuşuyordu. Tayyip Bey anons yapıyordu. Yine coşturucu şiirler okuyup gelenleri takdim ediyordu. Biz ön sıradaydık. Karşılıklı bir çekim oldu. Sonra Emine'ye 'Ne oldu yüzün kızardı' dedim. O da 'Ben o zatı rüyamda gördüm. Benim onunla evleneceğim söylendi' diye yanıt verdi. Tayyip Bey'le konuştum. Onun da niyeti olduğunu anlayınca birliktelikleri oldu."

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?



Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla tanındı. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı.

4 Haziran 1973'de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki bazı olaylarla ilgili davaya, sıkıyönetim bir numaralı mahkemesinde devam edilmiş ve yazar Şule Yüksel Şenler tanık olarak dinlenmişti.

ÇOK SAYIDA DAVA AÇILDI

21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlattı.



1971'DE HAPİS YATTI

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.

Yazar Şenler, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte 18 Ekim 2012'de katıldığı kız yurdu açılışında...

ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ



Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

ERDOĞAN'DAN TAZİYE: BAŞÖRTÜSÜ MÜCADELESİNİN ÖNCÜ İSMİ