Yazılım kaosunun Türkiye'ye etkisi | Bakan Uraloğlu: Sistem tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayında soruları yanıtladı. Yazılım sistemlerinde dünya genelinde yaşanan büyük arıza ile ilgili soruya yanıt veren Uraloğlu, "Sistem tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil" dedi.

Yazılım kaosunun Türkiye'ye etkisi | Bakan Uraloğlu: Sistem tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. 

sistemlerinde dünya genelinde yaşanan arıza ve 'deki etkileri üzerine konuşan Uraloğlu, "Sistem tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil" dedi. 

Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları;

En gelişmiş ülkeler bile hizmet alıyor.

Daha emniyette hissetmeniz için Türksat 6A var. Yazılımı bizim. Kendimizi daha çok güvende hissediyoruz. Ne kadar yerlileştirebilirsek o kadar daha az etkileniriz.

Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden bir tanesi Türksat 6A'yı yıl bitmeden hizmete almış olacağız. 

"MUTLAKA B PLANIMIZ VAR"

Uçakları yöneten navigasyon sistemleri var. Arada bir siber saldırı yaparak İstanbul üzerinde seyahat ederken pilot kendini Azerbaycan Bakü üzerinde zannedebiliyor. 

Dolayısıyla burada elbette problem var. Biz de yoğun bir şekilde kafa yoruyoruz. Devletin bütüm kurumları burada. Mutlaka b planımız alternatifimiz var.

"ERKEN SAATLERDE SİBER SALDIRI DİYE DÜŞÜNDÜK AMA GLOBAL BİR PROBLEM OLDUĞUNU GÖRDÜK"

7400 tane bu konunun uzmanı arkadaşımız var. Her türlü olayı takip ediyoruz ve bu olay olduğunda da biz siber saldırıyı ilk THY ile ben öğrenmiş oldum. Erken saatlerde siber saldırı diye düşündük ama global bir problem olduğunu gördük.

"ÇUKUROVA HAVALİMANI 10 AĞUSTOS'TA AÇILACAK"

Çukurova Havalimanı tamamlandı. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. 

SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek. 

ANKARA-İSTANBUL ARASINA YENİ YOL

Yeni proje ile 276 kilometre uzunluğunda yol yapılacak. 

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