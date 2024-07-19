Yazılım sistemleri çöktü, bankalar da etkilendi (Denizbank'tan açıklama)

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza, pek çok sektörü etkiledi. Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

Türkiye'de kesintilerden etkilenen bankalardan biri de Denizbank oldu. Banka müşterileri işlemlerini gerçekleştiremediklerini dile getirirken Denizbank sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

