Yazılım sistemleri çöktü, bankalar da etkilendi (Denizbank'tan açıklama)

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. Bankalar ve hastanelerde de büyük kesintiler yaşanıyor. Sistemde arıza yaşayan bankalardan biri de Denizbank oldu. İşlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar, "Bankalar çöktü mü? Denizbank neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor.

Yazılım sistemleri çöktü, bankalar da etkilendi (Denizbank'tan açıklama)

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza, pek çok sektörü etkiledi. Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

'de kesintilerden etkilenen bankalardan biri de  oldu. müşterileri işlemlerini gerçekleştiremediklerini dile getirirken Denizbank sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. 

Yazılım sistemleri çöktü, bankalar da etkilendi (Denizbank'tan açıklama) - 1

'DAN ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "Değerli Müşterilerimiz,
Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi. 

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