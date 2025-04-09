Yazılımcının parçalanmış cesedi bulundu! 6 kişi gözaltında

Olay, 6 Nisan’da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi.34 yaşındaki eşi Ömer İzzetoğlu'nun eşi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu. İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi.

