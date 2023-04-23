YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS 2023 sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimiyle birlikte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuç tarihi belli oldu. Peki, YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS 2023 sonuç tarihi...

YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS 2023 sonuç tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-/1) sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Takvime göre, nisan ayında yapılan YDS'nin sonuçları mayıs ayının ilk günlerinde ilan edilecek. 9 Nisan'da uygulanan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS 2023 sonuç tarihi - 1

SINAV SONUÇLARIN NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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