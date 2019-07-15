Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ekonomi ağırlıklı bir gündem bekliyor.

Gelir vergisi ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif salı günü genel kurul gündemine geliyor.

Teklifle, Merkez Bankası yasasında değişiklik yapılarak, yıllık karın yüzde 20'si yerine yüzde 10'u ihtiyat akçesi olarak ayrılacak.Düzenleme yasalaştığında Hazine Müsteşarlığı'na, Merkez Bankası bünyesindeki yedek akçe hesabından 40 milyar lira aktarılacak.

Varlık barışının süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığı teklifte, yurt dışı çıkış harcının 50 liraya yükseltilmesi, finansal güçlük içindeki firmalara teşvik verilmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılması maddeleri de var.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planı’nın görüşmeleri de plan bütçe komisyonunda devam edecek. 2019-2023 yılları arasını kapsayan planla, 2023 yılında kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizlik oranının ise yüzde 9,9'a düşürülmesi hedefleniyor.

Ayrıca, 16 Temmuz Salı günü siyası partilerin meclis grup toplantıları da gerçekleştirilecek. AK Parti grup toplantısı ise 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

