Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı yeni askerlik sisteminde önemli değişikliklerden birisi de yedek astsubaylık olacak. Yedek subaylığın ardından uygulanmaya başlanacak yedek astsubaylık ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Seyfettin Erzöz'ün haberine göre, hazırlanan taslakta, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının başvurabileceği yedek astsubaylık, 2 aylık temel eğitimin ardından 10 ay profesyonel askerlik olarak devam edecek. İlk 2 aylık dönemde asker harçlığı verilecek astsubaylara, 10 aylık görevlerinde ise profesyonel asker maaşı bağlanacak.



12 aylık askerliğini tamamlayan yedek astsubaylar isteğe bağlı olarak orduda kalabilecekler. Yapılacak sınavlardan başarı ile geçebilenler astsubay çavuş rütbesinden devam edebilecekler.

Haberde görüşlerine yer verilen Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen, "Devrim niteliğinde bir adım. 12 ayın sonunda isterlerse askerlik mesleğine devam edebilecekler. Hatta başarılı olurlarsa astsubaylıktan subaylığa geçişleri de olacak" dedi.