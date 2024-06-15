Yedek parça dolandırıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Ankara merkezli 7 ilde otomobil yedek parça dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yedek parça dolandırıcılarına operasyon: 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, oto sanayide esnaf gibi davranarak yedek parça dolandırıcıları ile irtibat kurdu.

Etimesgut ilçesinde bulunan Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren A.A.'nın elebaşı olduğu çete üyelerinin müşterilerin araçlarına 'yeni yedek parça' diye sahte parça taktığı, tamir için bırakılan otomobiller için peşin ödeme alıp araçları tamir etmediği ve şehir dışında bulunan müşterileri 'yedek parça gönderme' vaadiyle kandırarak, paralarını gasbettiği tespit edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adres ve kimlikleri belirlenen 18 kişinin yakalanması için 11 Haziran Salı günü Ankara, Aydın, İstanbul, Samsun, Sakarya, Çanakkale, Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanırken; 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 225 fişek, 1 milyon 250 bin lira suç geliri ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden elebaşı A.A. ile birlikte Y.K., A.K., Ş.K., E.O. ve Ç.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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