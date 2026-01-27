Yedi çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü
27.01.2026 14:03
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yedi çocuk annesi Pınar K., boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında silahla vurulup öldürüldü.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında iddiaya göre Hayrettin K. (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar K.'yi (37) sokak ortasında silahla vurdu.
Pınar K. boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırgan olay yerinden 300 metre ileride yakalandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Boşanma aşamasındaki çiftin yedi çocuklarının olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.