Yedi gazeteci için iddianame: İstenen ceza belli oldu

İstanbul'da Saraçhane gösterileri sonrası gözaltına alınan yedi gazeteci hakkında altışar aydan üçer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bu kişiler, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet'le suçlanıyorlar.

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrasında düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle yedi gazeteci tutuklanmış ardından da serbest bırakılmışlardı.

Bu isimlerden Foto Muhabiri Bülent Kılıç "Bizi en çok yaralayan açıkçası gazeteci olduğumu herkesin bildiği halde makinelerimi görülmeyecek şekilde gösterip beni eyleme gitmekten tutuklamaları." dedi.

Gazeteciler mahkemede Saraçhane'deki gösterilere katılmadıklarını, iş gereği gösterileri takip ettiklerini dile getirdi.

Foto Muhabiri Gökhan Kam "Serbest bırakılacağımız bize adliyedeyken söylendi. Zaten bizim bir suçumuz yoktu, gazetecilik yapmak için oradaydık." diye konuştu.



Soruşturma sürerken yedi gazeteci hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"GAZETECİLİK TESPİTİ YOK"



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yedi gazetecinin de ifadelerinde, gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını söyledikleri ancak yapılan dosya tetkikinde beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine dair herhangi bir tespit yapılmadığı anlatıldı.

Gazetecilerin beyanlarına itibar edilmediği ifade edildi.

ALTIŞAR AYDAN ÜÇER YILA KADAR HAPİS TALEBİ



İddianame kabul edilirse yedi gazetecinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Altışar aydan üçer yıla kadar hapisleri istenen gazeteciler için siyasi yasak da talep edildi.