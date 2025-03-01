Yedi ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 tutuklama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada 25 Şubat'ta Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Zanlılardan 20'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti.