Yedi ildeki sahillere kırmızı bayrak. Fırtına bekleniyor, uyarılar peş peşe geldi

Bugün Türkiye 'nin bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşları uyarırken valilikler de boğulma tehlikesine karşı hareket geçti.

Dalga boylarının yükseleceği 7 ilde denize girmek yasaklandı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün tüm sahillerde denize girişler yasak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

ZONGULDAK'TA 4 GÜN YASAK

Zonguldak'ta da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta kent genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur." ifadelerine yer verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

PLAJLAR DENETLENECEK

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.

BARTIN

Bartın'da da denize girişin yasaklandığı iller arasında yer alıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı. İl genelindeki plajlarda kuvvetli rüzgar ve çeken akıntının boğulma tehlikesi oluşturduğu değerlendirilerek, insanların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray'daki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.

SAKARYA'DA YASAK 4 GÜN

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor. Kaymakamlıkça, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklandı.

İSTANBUL

İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda, dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan duyuruda da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.