Yedi şehirde yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.

Samsun, Batman, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Tekirdağ ile İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden üçü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 11 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, sekiz cep telefonu ve SIM kartı, üç bilgisayar, üç USB bellek, ruhsatsız tabanca, şarjör, yedi tabanca fişeği, yedi uyuşturucu hap ile üç uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.