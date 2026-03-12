Yedi şehirde yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
12.03.2026 11:21
Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi.
Samsun'da 250 milyon lira işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesine operasyon yapıldı. Yedi şehirde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.
Samsun, Batman, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Tekirdağ ile İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden üçü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İşlemleri tamamlanan 11 zanlı ise adliyeye sevk edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, sekiz cep telefonu ve SIM kartı, üç bilgisayar, üç USB bellek, ruhsatsız tabanca, şarjör, yedi tabanca fişeği, yedi uyuşturucu hap ile üç uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.