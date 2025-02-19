Yedi çocuk annesi kadın eşi tarafından öldürüldü

Muş'tan kadın cinayeti haberi geldi.

Malazgirt ilçesi Balkaya köyünde yaşayan İhsan İsi, dün henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Aynur İsi'ye uzun namlulu silahla ateş etti.



İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen yedi çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.



Aynur İsi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çiçekveren köyüne bağlı Yıldız mezrasında toprağa verildi.



Jandarma ekiplerince yakalanan İhsan İsi ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.